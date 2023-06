Riapertura del tribunale della città del ponte? Anche il grosso «della magistratura veneta» è contro

«Il comitato per una giustizia di qualità a Vicenza rileva che finalmente» non solo l'avvocatura berica ma pure i magistrati «nella loro massima espressione regionale» ossia il presidente della Corte d'appello, il procuratore generale, il presidente e il procuratore di Vicenza, Padova e Treviso, in una con la sezione veneta dell'Associazione nazionale magistrati con l'aggiunta dei consigli dell'Ordine degli avvocati interessati, si sono espressi contro l'ipotesi della riapertura del tribunale di Bassano del Grappa. È quanto rimarca il presidente dello stesso comitato Gaetano Crisafi in una nota diramata ieri 19 giugno.

L'eventuale riapertura, propugnata dalle associazioni di categoria del comprensorio e da una parte della politica regionale (in primis la senatrice vicentina di Iv Daniela Sbrollini e poi Lega, Fi, Udc, il M5S nonché la stessa Iv, porterebbe, secondo il comitato, «ulteriori inefficienze nell'amministrazione della giustizia veneta» dacché per popolare il nuovo tribunale sarebbero prelevati diversi magistrati già in forza presso altre sedi. Da anni l'avvocatura, si legge ancora nella nota firmata dall'avvocato Crisafi del foro vicentino, si sta battendo affinché perché nel panorama si rafforzino le figure dei legali e dei magistrati «specializzati»: figure che gioco forza si possono trovare solo in sedi medio-grandi. Per questo alle toghe dell'ordine di Vicenza non piace quello che a Bassano è stato ribattezzato come il progetto per il nuovo «tribunalino». Il quale, più o meno indirettamente finirebbe col sotrarre risorse a Borgo Berga, sede del palazzo di giustizia della città palladiana.

Peraltro, le nuove norme del codice penale care al Guardasigilli Carlo Nordio, che richiederanno un numero più cospicuo di decisioni assunte in ambito collegiale, indice gli enti pubblici, questo si legge nella nota, a preferire sedi per l'appunto medio-grandi. Si tratta di un approccio non condiviso da molti, a partire da Sbrollini. Secondo la quale la riapertura del tribunale della città del ponte (chiuso una decina d'anni fa per effetto di una legge statale) potrebbe fare affidamento su nuove risorse umane che quindi non sarebbero distratte al personale in forza in altre sedi. È dalla fine di maggio che la querelle sta tenendo banco sui media regionali.