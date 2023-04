Pronto il nuovo ecocentro di Bressanvido, Bottacin: "Impianto che ci pone ai vertici nazionali"

Finalmente è pronto il nuovo econcentro di Bressanvido. La Regione del Veneto, per la sua realizzazione, ha concesso un finanziamento di 150mila "perché gli ecocentri sono strutture fondamentali per garantire una buona raccolta differenziata" spiega in una nota la Regione.

La nuova infrastruttura è il frutto della riqualificazione ed ampliamento dell’ex ecocentro ormai desueto e superato per rispondere in maniera efficiente ed efficace alle odierne esigenze del Comune interessato e dei suoi cittadini.

“Quando protagonista è l’attenzione all’ambiente ed alla salute dei nostri cittadini – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente della Regione del Veneto – la nostra Regione è in prima linea. Lo dimostra il fatto che la nostra Regione è di gran lunga in testa alle performance nazionali da anni per la raccolta differenziata. Legambiente, a più riprese, ci ha fatto i complimenti per il nostro lavoro sul tema dell’ambiente, che di recente ha vissuto pure l’aggiornamento del nostro Piano rifiuti. Detto ciò è evidente che, anche di fronte a questa necessità, espressa da un comune vicentino, non potevamo starcene con le mani in mano ed oggi l’opera è pronta a funzionare”.

L’ecocentro è un’infrastruttura adibita alla raccolta di rifiuti che non possono far riferimento al sistema di raccolta normale come, ad esempio, rifiuti pericolosi o ingombranti. L'area di intervento interessata presenta una superficie complessiva di circa 1.950 metri quadrati, di cui 110 mq di superficie coperta; 1.007 mq di pavimentazioni in asfalto destinata a viabilità, parcheggi e rampa di scarico; 833 mq di pavimentazioni per il piazzale di manovra e lo stoccaggio dei cassoni.

L’intervento di riqualificazione ha previsto: la realizzazione di una rampa di accesso per le utenze che conferiranno i rifiuti in modo tale da facilitare le operazioni di scarico dei rifiuti; la creazione di una viabilità di accesso degli utenti distinta da quella per i mezzi che raccolgono i rifiuti, in questo modo questi ultimi potranno quindi operare anche in concomitanza con gli orari di apertura al pubblico; l’aumento delle tipologie di rifiuto conferibili, rispetto all’attuale Centro di recupero, con più contenitori per le tipologie maggiormente rappresentative; la costruzione di una zona appositamente dedicata alla possibilità di conferire, da parte degli utenti, alcune tipologie di rifiuto a qualsiasi ora (denominata zona H24). La possibilità di conferimento riguarda le seguenti tipologie di rifiuto come imballaggi in carta e cartone, rifiuti biodegradabili (verde e ramaglie) e imballaggi in vetro; infine la realizzazione di una specifica zona per il conferimento di beni riutilizzabili.

Un’ulteriore caratteristica del nuovo Centro Comunale di Raccolta è l’area rialzata rispetto alla quota dove poggiano i container, con pavimentazione in asfalto, destinata ad agevolare le operazioni di scarico dei rifiuti all’interno degli appositi cassoni. La larghezza delle rampe di accesso a quest’area è di circa cm 400 e lunghe 1.400 cm.

“L’infrastruttura che viene restituita completamente rinnovata e più funzionale a questa comunità, – ha aggiunto l’assessore veneto all’Ambiente – risponde ampiamente ad un disegno lungimirante e alle esigenze di oggi che vedono abbandonare il ricorso alla discarica in Veneto. Un intervento moderno che diventa il faro per ulteriori opere come questa, dove al primo posto la Regione veneta mette la tutela del suo territorio”.