Nuovo commissariato a Bassano, l'ok del ministro

Il nuovo commissariato a Bassano del Grappa si farà. La notizia del via libera alla sua realizzazione è arrivato nella giornata di venerdì da parte del ministro per le infrastrutture, che ha assicurato l'inserimento dell'opera nella calendarizzazione degli interventi nel prossimo triennio, promettendo le risorse per la progettazione da parte del Mit. “Sono certo che quello che prenderà forma sarà il commissariato che la realtà di Bassano e di tutta quella zona della Pedemontana non solo si attende ma anche si merita", ha commentato il presidente della Regione Luca Zaia, aggiungendo: “Per quello che Bassano rappresenta in termini economici, produttivi, culturali e turistici il nuovo Commissariato è una priorità"

L'iter del nuovo commissariato, la cui sede indicata in precedenza sarebbe quella dell'ex caserma Monte Grappa a Bassano, era bloccato da anni. Nei prossimi giorni l'amministrazione della città approfondirà gli aspetti tecnici e finanziari dell’operazione. "Un mese fa ho avuto un colloquio telefonico con il Ministro Matteo Salvini - ha aggiunto il sindaco di Bassano Elena Pavan - Lo avevo cercato per sottoporgli l’annosa vicenda del Commissariato di Bassano e mettere in evidenza la necessità di collocare l’importante presidio di sicurezza territoriale in una sede adeguata, come l’ex Caserma Monte Grappa. I tentativi fatti in precedenza e le varie ipotesi ventilate si erano tutti bloccati, ma non mi sono fermata e ho voluto provare anche la strada di un dialogo diretto".