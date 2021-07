Nuova rotatoria a Romano Alto, opera fondamentale per la sicurezza stradale

È stata inaugurata oggi, giovedì 22 luglio, la rotatoria “AGB – Ca’ Apollonio”, un’opera fondamentale per la viabilità e la sicurezza stradale attiva già da più di un anno.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti Simone Bontorin, sindaco di Romano d’Ezzelino con alcuni rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale, Giacomo Alban, AGB SpA, Massimo Vallotto, Cà Apollonio, Mauro Frighetto, consigliere delegato provincia di Vicenza

La rotatoria conosciuta come “AGB – Ca’ Apollonio” si trova nell’intersezione tra via Molinetto, via G. Giardino, via De Gasperi e via Col Roigo, tra Romano e la frazione di San Giacomo. Un asse viario fondamentale per il territorio che, nella direzione Nord-Sud, è molto trafficato. L’immissione dalla zona industriale limitrofa ha rappresentato per anni un pericolo per gli automobilisti, ciclisti e pedoni, generando talvolta incidenti, anche di seria entità, per le persone coinvolte.

“Appena ci siamo insediati nel 2017, in sede di approvazione del bilancio di previsione abbiamo inserito la realizzazione della nuova rotatoria tra i capitoli di spesa - afferma l’assessore Mauro Salvemini– era il 18 febbraio 2018.In tempo record abbiamo approvato il progetto e il 15 maggio 2019 sono iniziati i lavori che si sono conclusi nel mese di novembre. Da allora la rotatoria è aperta ai mezzi e finalmente è stato messo in sicurezza un incrocio pericoloso”.

I costi per la realizzazione della rotatoria ammontano a 323mila euro, di cui 100mila da contributo della provincia di Vicenza, la restante parte invece da risorse comunali per le quali non c’è stato alcun indebitamento. Un contributo aggiuntivo di 35mila euro è stato erogato dalle due aziende che si affacciano sul lato nord della rotatoria, AGB SpA e Cà Apollonio.

Le risorse dai privati hanno finanziato il decoro e l’arredo del verde e del nucleo della rotatoria, dei cigli e delle immissioni dai quattro lati: la ditta “Filosofia del Verde” con sede a Romano d’Ezzelino si è occupata dell’arredo del verde della rotatoria, realizzando quello che agli occhi di tutti è un grazioso piccolo giardino all’ingresso del capoluogo, mentre il filare di viti resistenti, a forma di spirale, è seguito dal Marzio Zanin, agronomo, potatore professionista e formatore per la potatura e la resa dei vigneti.

Il disegno dell’arredo urbano, la selezione delle essenze e la piantumazione a spirale del nucleo della rotatoria è invece opera dello studio di paesaggisti Provasi e Martin, con i quali stiamo già collaborando per altre 3 intersezioni che verranno riqualificate dopo l’estate, con temperature più miti adatte alla piantumazione.

“Abbiamo ripreso un progetto di inizio anni 2000, già finanziato intorno al 2005 dalla Provincia grazie all’impegno dell’assessore provinciale del tempo Fulgenzio Bontorin, risorse che poi erano state destinate ad altri comuni in quanto l’opera non era stata programmata dalle Amministrazioni che ci hanno preceduto. Ora è il momento di vedere i risultati di questi anni di mandato: ringrazio di cuore le due aziende che hanno deciso di contribuire per l’arredo della nuova rotatoria – conclude il sindaco Bontorin – affidandosi a dei professionisti del settore hanno saputo valorizzare questa piccola area che prima rappresentava un pericolo ma che ora è divenuto un biglietto da visita e di benvenuto per Romano.”