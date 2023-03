Nuova illuminazione per otto monumenti cittadini

Una nuova illuminazione valorizzerà otto monumenti principali della città. Si tratta del progetto di City Green Light, che si è aggiudicata l'appalto nell’ambito della gestione dell’illuminazione cittadina, con la consulenza specializzata di GMS Studio Associato. Il progetto prevede la sostituzione e l'installazione di nuovi corpi illuminanti all'esterno della Basilica palladiana e lungo le mura di viale Mazzini, queste ultime prive di illuminazione perché l'impianto non è funzionante. Altri sei monumenti risultano poco illuminati e pertanto si provvederà a sostituire i corpi illuminanti attuali. Si tratta di Palazzo Chiericati, della chiesa di Santa Corona, e di alcune architetture lungo le mura della città: la sede dell'associazione nazionale Alpini in viale d'Alviano, porta San Bortolo, porta Santa Lucia, porta Santa Croce.

Il progetto, che è stato presentato lunedì in Sala Stucchi dal sindaco, dall'assessore alle infrastrutture e dall'Business Unit Director Northern Italy di City Green Light e dall'architetto di GMS Studio Associato è stato sviluppato in accordo con la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza con la quale sono stati definiti i parametri di intervento, alcuni dei quali sono ancora in fase di valutazione. Le analisi sulla collocazione, tipologia, distribuzione e sui supporti sugli impianti di illuminazione che sono percepibili anche di giorno, fanno in modo che l'intervento risulti inserito adeguatamente nel contesto. La nuova illuminazione architetturale sarà all’insegna della sostenibilità ambientale, grazie all’adozione di sorgenti luminose a LED ad elevata efficienza, con conseguente riduzione dei costi energetici e delle emissioni di gas serra, alla gestione intelligente dell'illuminazione stessa, il cui controllo automatizzato riduce il consumo di energia complessivo e garantisce che le accensioni avvengano quando necessario.

L’intervento creerà scenari notturni sicuri, fruibili, funzionali, suggestivi, nel rispetto della normativa esistente in materia di illuminazione pubblica.