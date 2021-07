Nubifragio in Veneto: 500 chiamate ai vigili del fuoco

Sono stati oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco a fronte di oltre 500 chiamate per il nubifragio, che dal pomeriggio di martedì e fino a tarda notte ha interessato gran parte della regione del Veneto, in particolar modo la provincia di Vicenza e Verona con i maggior danni sull’altopiano di Asiago e sul lago di Garda.

Il dispositivo di soccorso è stato rinforzato con il trattenimento in turno del personale smontante. Sono in corso questa mattina le ultime operazioni di soccorso delle squadre, che hanno soprattutto riguardato allagamenti, rimozione pali, cartellonistica, taglio rami e piante pericolose. Molte richieste d’intervento si sono risolte in modo autonomo con il miglioramento delle condizioni meteorologiche.

I Comuni colpiti dal maltempo in Veneto

Vicenza: oltre 85 interventi da ieri pomeriggio per il maltempo a fronte di oltre 250 chiamate alla sala operativa soprattutto per allagamenti e taglio alberi e smottamenti. Particolarmente colpita la zona dell’altopiano di Asiago. Interventi a: Roana, Lusiana, Rotzo, Tonezza del Cimone, Schio, Montecchio Maggiore, Altavilla, Sovizzo, Creazzo, Chiampo, Montorso, Schio, Torrebelvicino, Velo d’Astico, Pedemonte.



Verona: 50 interventi per allagamenti, taglio rami piante rimozione oggetti pericolosi, scoperchiamenti. Comuni interessati: Garda, Malcesine, Torri del Benaco, Punta San Vigilio, Verona, Costermano, San Zeno, Colognola ai Colli, Belfiore, Villafranca di Verona, Nogara, Brenzone.



Treviso: 20 interventi a fronte di oltre 60 chiamate per taglio rami e piante pericolose. Comuni interessati: Colle Umberto, Sernaglia della Battaglia, Quinto di Treviso, Castelcucco, Roncade, Fregona, Mogliano. Vittorio veneto, Paderno del Grappa, Maserada.



Venezia: 24 interventi per il maltempo per rimozione di oggetti alla navigazione, taglio rami e piante, verifiche coperture. Comuni interessati: Venezia, Mirano, Jesolo, San Michele, Martellago, Portogruaro, Cavarzere.



Belluno: 17 interventi per rimozione ostacoli, prosciugamenti e taglio alberi. Comuni interessati: Feltre, Pedavena, Seren del Grappa, Auronzo, Cesio Maggiore



Padova: 7 interventi per il maltempo in provincia. Inviate due squadre a supporto degli interventi dei comandi di Verona e Vicenza



Rovigo: 7 interventi in provincia. Inviata una squadra a supporto degli interventi del comando di Verona