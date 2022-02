NoSmog, da sabato torna il livello verde 

Da domani, sabato 5 febbraio, torna il livello verde di allerta Pm10. Decadono, quindi, le limitazioni alla circolazione, tra gli altri, per i veicoli diesel euro 4 e 5. Il verde resterà in vigore almeno fino a lunedì 7 febbraio, quando l'Arpav pubblicherà il nuovo bollettino sui livelli di allerta Pm10 secondo quanto previsto nell’Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano.

Non potranno circolare, quindi, da lunedì a venerdì, festivi esclusi, dalle 8.30 alle 18.30, in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana, i veicoli privati (M1, M2, M3) benzina euro 0, 1 e diesel euro 0, 1, 2, 3; i veicoli commerciali (N1, N2, N3) benzina euro 0, 1 e diesel euro 0, 1, 2, 3; i ciclomotori e motoveicoli (da L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE e i ciclomotori e motoveicoli euro 0.

Con il livello verde, infatti, i veicoli privati e commerciali euro 4 diesel possono ugualmente circolare durante il periodo dello stato di emergenza per Covid, attualmente prorogato fino al 31 marzo. Oltre al centro storico sono compresi nel blocco i quartieri di Laghetto, San Pio X, San Bortolo, Quartiere Italia, San Francesco, Sant'Andrea, San Lazzaro, Santa Bertilla, Villaggio del Sole, Santi Felice e Fortunato e parte dei quartieri della Stanga (lato San Pio X) e di Saviabona.