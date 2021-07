Nonni vigile, si cercano 45 volontari su Vicenza

La giunta ha approvato il nuovo progetto “Nonni vigile per la città di Vicenza” per garantire la sicurezza degli alunni all’entrata e all’uscita dalle scuole primarie, statali e paritarie comunali.

La selezione dei nonni vigile verrà realizzata da un’associazione o organizzazione di volontariato con la quale l’amministrazione stipulerà una convenzione triennale, che partirà con l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022.

“Vogliamo continuare a garantire – afferma l’assessore all’istruzione Cristina Tolio -l’assistenza e la maggiore sicurezza possibile ai bambini frequentanti le scuole primarie vicentine, statali e paritarie comunali, nell’entrata e uscita quotidiana, incentivando la partecipazione attiva alla vita sociale di persone che vogliono rendersi utili. Per assicurare il migliore servizio possibile abbiamo quindi deciso di affidare la ricerca dei volontari nonni vigile ad un’associazione del terzo settore con una convenzione di tre anni, avvalendoci anche di quanto previsto dai programmi regionali nell'ambito delle politiche per l'invecchiamento attivo”.

I nonni vigile impiegati saranno 45, potranno avere tra i 45 e i 75 anni e dovranno essere residenti o domiciliati a Vicenza, pensionati o inoccupati. Saranno impegnati nelle fasce orarie di entrata e uscita previste dalle scuole e potrà essere previsto anche un servizio di accoglienza prima dell’inizio delle lezioni.

La convenzione triennale, con possibilità di rinnovo per altri tre anni, prevede per l’anno scolastico 2021-2022 una spesa di circa 100 mila euro in carico alla polizia locale, che, in caso di concessione, potrà essere coperta da un contributo regionale rientrante nel progetto “Solidarietà ed invecchiamento attivo per l’anno 2021”.

L’avviso pubblico di selezione per l'individuazione di associazioni di promozione sociale o organizzazioni di volontariato con cui stipulare la convenzione per la realizzazione del progetto, con scadenza venerdì 30 luglio 2021 alle 12 è disponibile nel sito del Comune di Vicenza (https://www.comune.vicenza.it/albo3/incarichi.php/289949).