Barriere anti-nomadi nelle piazzole di sosta: depositata la mozione in Consiglio comunale

Nei giorni a cavallo tra Natale e Capodanno si sono accampati dei caravan nelle piazzole di sosta a lato di via Pista dei Veneti, a Magrè di Schio, creando malumori tra i residenti.

Lamentele che sono arrivate in Municipio per voce del capogruppo in consiglio comunale di SchioCittà Capoluogo Alex Cioni che ha depositato una mozione che propone l'installazione dei cosiddetti portali anti nomadi composti da due paletti e da una barra orizzontale .

"La presenza di nomadi più o meno diversamente stanziali - si legge nella mozione - persiste nell'area di perequazione via Pista dei Veneti, ed è culminata nei bivacchi che hanno avuto luogo nei giorni di Natale con il consueto abbandono di rifiuti, tra cui una bombola del gas, e da comportamenti poco propensi al rispetto della civile convivenza".

Proprio nel gennaio di un anno fa Cioni fece la medesima proposta che successivamente venne ritirata a causa della presenza di due cabine elettriche che - a detta del sindaco - non avrebbero permesso di intervenire in tal senso per non ostacolare il passaggio dei mezzi della società proprietaria delle cabine.

Il capogruppo di SchioCittà Capoluogo un anno dopo rilancia ritenendo che collocare all'ingresso delle vie di accesso queste sbarre sia l'unico modo per "risolvere, almeno in questa zona della città, i periodici bivacchi dei nomadi. Ad un anno di distanza sono convinto che si possa procedere interessando preventivamente la società proprietaria delle cabine elettriche al fine di trovare una soluzione concordata che consenta agli addetti dell'Enel, o a chi per essi, di avere libero accesso con i propri mezzi ogni qualvolta sarà necessario. Non possiamo lasciare che una mera questione tecnica, superabilissima con una chiave, ci impedisca - sottolinea il consigliere - di dare una risposta efficace ai cittadini di Magrè >>.

Anticipando le critiche che potrebbero invece arrivare dal mondo del turismo itinerante, il consigliere del centro destra chiarisce che << l'installazione dei varchi non avrebbe alcun impatto nei confronti dei camperisti, in quanto sull'area è in vigore una ordinanza che vieta già ora l'ingresso a tutti i mezzi a motore eccetto che ai residenti e ai frontisti. Va comunque ricordato che per questa tipologia di turismo, esiste in città una bella e funzionale area sosta camper attrezzata in via Cardatori >>.