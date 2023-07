No tav, gli attivisti bloccano Ponte Alto: la polizia interviene con gli idranti

Manifestazione contro il progetto tav sabato mattina a Vicenza. Attiviste e attivisti No Tav, Fridays For Future Vicenza e Centri Sociali del Nord Est hanno bloccato Ponte Alto verso le 10:30. I manifestanti, hanno impedito l'accesso al cavalcavia mandano in tilt il traffico in una delle principali arterie di accesso alla città. Un folto gruppo di persone, con svariati striscioni, uno dei quali, appeso sul cavalcavia, che recitava "Il Tav blocca la città, blocchiamo il Tav" e un altro "Nel deserto di cemento il Tav avanza, siamo la natura che resiste", dietro al quale i manifestanti si sono radunati per raggiungere il presidio organizzato nella strada sottostante vicino alla rotatoria dell'"Esselunga".

«L'iniziativa di oggi parla al territorio vicentino, ma non solo. Il progetto, infatti, sta già attraversando la parte ovest della regione Veneto, con un portato importante di devastazione - hanno comunicato gli organizzatori della protesta - L'iniziativa vuole dare un piccolo assaggio di ciò che succederà se il progetto nel suo secondo lotto costruttivo - l'attraversamento di Vicenza- non verrà fermato». Il blocco di Ponte Alto e il presidio sottostante ha paralizzato il traffico cittadino.

«Siamo qui alla rotatoria di Ponte Alto in zona Vicenza ovest, la zona che più sarà colpita dal cantiere TAV. Una parte di noi sta bloccando il ponte un'altra parte sta comunicando che cosa sta succedendo ai cittadini e le cittadine che si stanno dimostrando solidali, agitando le mani e suonano il clacson. La popolazione di Vicenza lo sa che quest'opera sarà devastante e cambierà la fisionomia della città», hanno specificato gli attivisti negli interventi al megafono.

Sul posto sono arrivati i blindati della polizia che hanno sgomberato i manifestanti con l’utilizzo ripetuto dell’idrante. Nonostante ciò il blocco colorato si è ricompattato e ha raggiunto il presidio sottostante in corteo intonando lo slogan: «i popoli in rivolta scrivono la storia, No Tav fino alla vittoria». Verso le 13 il cavalcavia è stato riaperto.