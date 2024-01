NoSmog, livello verde: stop ai veicoli fino agli euro 1 benzina ed euro 4 diesel

Da lunedì 8 gennaio ritornano, dopo la sospensione nel periodo natalizio, le limitazioni alla circolazione previste per il miglioramento della qualità dell’aria nell’Accordo di Bacino Padano e dal Pacchetto di misure straordinarie approvate dalla Regione del Veneto.

Il divieto di circolazione dei veicoli più inquinanti resterà in vigore fino al 30 aprile con le consuete eccezioni.

Si ripartirà con le limitazioni previste per il livello verde. Non potranno quindi circolare, in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana di Vicenza, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.30, i veicoli privati e commerciali a benzina euro 0 e 1 e a diesel euro 0, 1, 2, 3, 4 e i ciclomotori e motocicli non catalizzati immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE e gli euro 0.

L'elenco completo dei veicoli che possono circolare, le specifiche per l'autocertificazione, le limitazioni relative al riscaldamento e altre informazioni sono disponibili nella pagina dedicata nel sito del Comune (https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/nosmog.php).