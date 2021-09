I no green pass spiegano le loro ragioni in prefettura

Ieri 10 settembre nel tardo pomeriggio una quindicina di insegnanti contrari al green pass ha manifestato silenziosamente in piazza Biade a pochi passi da palazzo Volpe. Si tratta di un sit-in durante il quale si è fatto il punto della situazione dopo che in mattinata una delegazione degli stessi manifestanti era stata appunto ricevuta in prefettura. Ai funzionari dell'Ufficio territoriale del governo i docenti hanno spiegato tutte le loro perplessità sul provvedimento ribadendo come questo possa essere fomite «di disagio sociale» fa sapere ai microfoni di Vicenzatoday.it Silvano Caveggion, il docente di fisica dell'Istituto Rossi che alcuni giorni fa aveva espresso le medesime perplessità dopo un incontro con la dirigenza provinciale berica dell'ufficio scolastico regionale ossia l'ex Provveditorato agli studi.

