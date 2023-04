No alla «privatizzazione della sanità pubblica»

«La nostra sanità pubblica è sotto attacco» è questo lo slogan della manifestazione prevista per domani 15 aprile a Vicenza che inizierà in mattinata alle ore 9,30 in viale Roma nei pressi della Esedra di Campo Marzo a pochi passi dalla stazione delle Ferrovie dello Stato.

L'evento è organizzato da una nutritissima schiera di sigle sotto l'egida dell Covesap, il «Coordinamento veneto sanità pubblica», da anni attivo su questo versante. Quella prevista domani nel capoluogo berico è una iniziativa di rango regionale che in passato aveva visto momenti simili a Padova e a Santorso nell'Alto vicentino durante i quali erano state messe nel mirino le politiche sanitarie propugnate negli anni sia dai vertici della Regione Veneto (capitanata dal governatore Luca Zaia) sia dallo Stato. «No alla privatizzazione strisciante della sanità» è uno degli slogan più ricorrenti durante i cortei organizzati dallo stesso Covesap.