Il pluripremiato pastry chef Nicola Olivieri firma il panettone di Cioccolatitaliani

Nicola Olivieri, pluripremiato pastry chef, firma il panettone di Cioccolatitaliani dichiarato da Forbes tra le 100 eccellenze italiane nel mondo, e classificato da GamberoRosso tra i migliori panettoni artigianali al cioccolato d’Italia Farcito con 3 diversi cioccolati, bianco, al latte e fondente, il panettone è preparato con una doppia lievitazione di più di 48 ore e con l’utilizzo di materie senza conservanti, semilavorati e grassi vegetali.

Si tratta di un prodotto 10% artigianale, made in Italy, fatto a mano con ingredienti di alta qualità. Cioccolatitaliani da sempre lavora collabora con i migliori artigiani italiani con l’obiettivo di portare le loro eccellenze in italia e nel mondo.

“Tutti i miei lievitati devono essere caratterizzati da un’inconfondibile leggerezza, anche il panettone, pur essendo ricco, deve essere soffice e sciogliersi in bocca” dichiara Nicola Olivieri. “Un anno fa abbiamo conosciuto Nicola e assaggiato il suo panettone, da allora non riusciamo più a farne a meno. Per questo motivo abbiamo scelto lui, affidandogli la realizzazione del nostro panettone” commenta Vincenzo Ferrieri CEO di Cioccolatitaliani.