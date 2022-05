Nicol torna con "Pare": singolo in uscita dal 6 maggio

Dopo l’esperienza nel talent Amici 21 e il successo del singolo "Decimo senso" uscito a marzo, Nicol torna in radio con "Pare" un brano che dimostra ancora una volta il suo talento nella scrittura e nell’interpretazione.

"É un limbo nel quale tutti prima o poi cadiamo. Prendersi e lasciarsi attraverso una serie di parole non dette e di altre che forse era meglio non dire nel vortice di una relazione che dovrebbe essere finita ma in realtà non lo è mai". Così la cantautrice vicentina descrive "Pare".

“Baby perché non vuoi parlare? Mi uccidi il mood con queste pare” descrive un dialogo senza via d’uscita. Mentre una parte tenta di risolvere, l’altra guidata dall’insicurezza, crea nuovi motivi per discutere. Scrivere questo brano mi ha permesso di lasciare andare questa sensazione che mi stava soffocando e dalla quale non riuscivo ad uscire, permettendomi di staccarmi definitivamente da questa persona. Forse”.

Il singolo è in uscita venerdì 6 maggio e in pre-save da oggi, lunedì 2 maggio, al link: https://forms.sonymusicfans.com/campaign/nicol-pare/