Vicenza si risveglia sotto una neve "buona": «Temperature troppo alte, difficile pericolo strade ghiacciate»

Una bella neve e, dal punto di vista della viabilità, anche "buona". Sulle strade di Vicenza e provincia, infatti, c'è un pericolo molto marginale del cosidetto "gelicidio". «La temperatura tendono a salire e dal punto di vista della viabilità si può dire che ci saranno degli ovvi rallentamenti ma la situazione è assolutamente gestibile. Non sono previste schiarite quindi è difficile che si andrà sotto lo zero e il cielo è destinato a rimanere coperto. Da domani vedremo nevicate dai 400 metri in su», è il commento di Marco Rabito, presidente di Meteo in Veneto.

Anche dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Vicenza non arriva nessun avviso di intervento importante. «La situazione è sotto controllo». Naturalmente, da protocollo, la protezione civile avverte di "possibili criticità", che per adesso non si sono viste, anche grazie al "piano neve" già applicato da molti Comuni della provincia.

In città la neve è iniziata a cadere nel pomeriggio dipingendo la classica cartolina natalizia, ma sono pochi i centimetri accumulati, circa due. In provincia, sopratutto nelle zone montane e pedemontane già dalle prime ore del mattino si sono mossi i mezzi spargisale. L'avvertenza, per gli automobilisti, resta quella di usare sempre la massima prudenza alla guida.

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)