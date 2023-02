Fine febbraio con la neve: cime imbiancate nel Vicentino

Chi pensava di poter già abbandonare piumini e giacche pesanti, dovrà ricredersi. Come annunciato nei giorni scorsi, l'inverno non è finito, lo dimostrano le temperature in picchiata, il vento di bora ma soprattutto la neve, ricomparsa in altura.

Ecco che a fine febbraio, le cime tornano ad imbiancarsi. Lo testimoniano gli scatti che arrivano da Recoaro Mille, 1000 mt di altitudine, in questa domenica di fine febbraio.

E le previsioni meteo per i prossimi giorni non si discostano di molto: "presenza di diffusa nuvolosità medio-alta, con qualche locale schiarita al mattino specie sui rilievi, e aumento della copertura dal pomeriggio. Probabili dalle ore centrali precipitazioni di modesta entitàa partire dalla pianura e poi in estensione alle zone montane, con neve oltre i 1000 metri".