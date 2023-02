Nessuna traccia di Angelo Zen

Tranne l'imprenditore Angelo Zen, tutti gli italiani che si trovavano nelle zone del sisma sono stati contattati e sono in salvo". Lo ha ribadito oggi il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ad Agorà su Rai 3. "Continuiamo a cercare il nostro connazionale che ancora non riusciamo a contattare", ha aggiunto il ministro, spiegando che l'unità di crisi è "al lavoro" e in costante contatto con la protezione civile turca. "Angelo Zen avrebbe dovuto incontrare un socio turco la mattina dopo il terremoto, ma la notte c'è stato il sisma, quindi non si sono visti", ha precisato il ministro. "Non ci sono collegamenti telefonici, purtroppo è tutto molto complicato dalla vastità dell'area colpita e non è facile raggiungere le persone" sul posto.

L'ultimo contatto tra Angelo Zen e la sua famiglia è avvenuto domenica sera, poco prima del terremoto in Turchia Tajani ha spiegato che "si sta vivendo un momento drammatico". "Stiamo lavorando anche con il Ministero della Difesa per inviare nelle zone terremotate del materiale utile. C'è una grande solidarietà degli italiani", ha commentato ancora Tajani, precisando che sarà inviato dle materiale in Siria, "attraverso Beirut". "Siamo al lavoro per farlo anche se è più difficile", ha concluso il titolare della Farnesina. "L'unico appello che faccio, dopo aver parlato anche con la famiglia è quello di non andare a cercare notizie all'abitazione del signor Zen", ha concluso Tajani.

Angelo Zen, originario di Saronno (Varese), ha vissuto a Romano d'Ezzelino (Vicenza) prima di trasferirsi qualche anno fa a Martellago (Venezia) assieme alla moglie. Consulente nel settore orafo, viaggia di frequente in tutto il mondo.