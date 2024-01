Nebbia fitta, cantieri e incidenti: disagi in autostrada

Disagi nel tratto Vicentino dell'A4 nella mattinata di martedì. Dalle 8 di martedì mattina traffico intenso a causa di fitti banchi di nebbia, cantieri e due incidenti, tra Vicenza Ovest e Grisignano in direzione Padova che hanno causato qualche chilometro di coda. Alle 9 si sono registrate code a tratti sempre in direzione Padova mentre i banchi di nebbia e due cantieri rallentano la circolazione tra Montecchio e Montebello Vicentino in direzione Verona.