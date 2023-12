Natale 2023, accese le luminarie in centro e nei quartieri

In una piazza piena di famiglie e bambini il sindaco Giacomo Possamai e la giunta comunale alle 17 di venerdì 1° dicembre hanno dato il via alle iniziative per il Natale 2023 con la tradizionale cerimonia dell’accensione delle luminarie. Davanti alla Loggia del Capitaniato, accanto al grande albero alto 10 metri, si è esibita con canti natalizi un'ottantina di alunni delle scuole primarie di secondo grado ad indirizzo musicale Calderari, Bortolan e Trissino.

«Sarà un Natale con tante iniziative – ha ricordato quindi il sindaco, prima di dare il via all’accensione delle luci - dalla mostra di Caravaggio, Van Dyck e Sassolino in Basilica - che è un vero regalo ai vicentini che vi potranno entrare gratuitamente - fino ai laboratori organizzati nei musei per i bambini finché i genitori si recano in centro per gli acquisti. Un programma, quello natalizio, dedicato in particolare alle famiglie e messo a punto grazie alla collaborazione di tanti preziosi sponsor».

Poi la tradizionale cascata di luci della Torre Bissara e il grande albero di piazza dei Signori sono stati illuminati assieme ad altri cinque alberi allestiti in altrettante piazze principali e alle luci che decorano le vie e le contrade del centro e dei quartieri.

Aperto anche il Villaggio di Natale con le tradizionali casette di legno in piazza Biade, corso Palladio e per la prima volta in piazza Matteotti. Video mapping e spettacoli luminosi sulla facciata del Tempio di San Lorenzo e su quella di Palazzo Chiericati verso corso Palladio, pista di ghiaccio e Capodanno in viale Roma andranno a completare il fitto programma di proposte.