Natale, il Comune addobba le piazze del centro

Ha preso il via oggi l’installazione delle prime luci Natalizie. Saranno oltre 600 le stelle luminose dorate, un prodotto artigianale realizzato a mano, in fibra di vetro, che si potranno apprezzare nelle vie del centro storico in occasione delle festività Natalizie.



In tutte le piazze, inoltre, saranno posizionate le tradizionali cascate di luci di piazza dei Signori.



“A poco meno di due mesi dal Natale, sta per arrivare un vortice di novità che renderà ancora più bella la nostra città in occasione delle festività – spiega l’–. Oltre 600 stelle stilizzate luminose e una serie di cascate di luci andranno ad illuminare il centro storico. Ovviamente anche le periferie avranno le loro le loro luci; come stiamo facendo da inizio mandato, infatti, confermiamo l’impegno per valorizzare tutti gli insediamenti commerciali della città. Presto annunceremo tante sorprese che abbiamo in programma e che regaleranno forti emozioni a cittadini e turisti, accompagnandoli in un’atmosfera magica”.