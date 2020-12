A Natale regala cultura: gift card per i musei, per Tiepolo 250 e per il Teatro comunale

È la proposta dell'assessorato alla Cultura che per il secondo anno promuove dei pacchetti dono da regalare in occasione delle festività e sostiene le iniziative analoghe di Tiepolo250 e del Teatro comunale di Vicenza.

"Poiché credo nella cultura come esperienza e come legame umano, ho voluto proporre anche quest'anno "A Natale regala cultura per tutto il 2021", per poter donare, in occasione delle festività natalizie, momenti da vivere insieme alle persone a cui vogliamo bene - spiega l'assessore alla Cultura Simona Siotto -. Tre progetti saranno promossi attraverso card da regalare insieme ad un panettoncino gentilmente donato dall'industria dolciaria Loison. Il primo ci riguarda direttamente e propone varie forme di card regalo per l'ingresso nei musei compresi nel circuito museale, il secondo Tiepolo 250 che con un unico biglietto consente di visitare cinque siti e infine le 3 gift card del Teatro comunale di Vicenza. Che la cultura possa essere un valore e un motore per far ripartire la nostra splendida città".

L'assessorato alla Cultura propone tre tipologie di gift card da utilizzare entro il 2021, dal momento in cui sarà possibile la riapertura dei musei.

Il biglietto unico "Vicenza Card" da 20 euro (intero), da 15 euro (ridotto per residenti a Vicenza e provincia) e da 24 euro (Family, che consente l'ingresso a 2 adulti e fino a 4 figli minorenni) che consente la visita a dieci siti: Teatro Olimpico, Museo civico di Palazzo Chiericati, Museo Naturalistico Archeologico, Museo del Risorgimento e della Resistenza, chiesa di Santa Corona, Museo Diocesano, Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, Palladio Museum, Basilica Palladiana e Museo del Gioiello. Il biglietto dura otto giorni dall'ingresso nella prima sede.

La "Card 4 musei" a 15 euro (intero) e a 13 euro (ridotto per residenti a Vicenza e provincia) per visitare quattro sedi a scelta tra le dieci del circuito. La card dura otto giorni dall'ingresso nella prima sede.

Il "biglietto unico residenti" a 9 euro consente di visitare cinque siti: Teatro Olimpico, Basilica palladiana, Museo civico di Palazzo Chiericati, chiesa di Santa Corona, Museo Naturalistico Archeologico e Museo del Risorgimento e della Resistenza. Valido 30 giorni dal primo utilizzo.

Le carte regalo "Vicenza Card", "Card 4 musei" e il "biglietto unico residenti" saranno abbinate ad un panettoncino offerto dall'industria dolciaria Loison che completerà il dono e si potranno acquistare all’ufficio Iat (Informazione e Accoglienza Turistica) di piazza Matteotti. Informazioni: 0444320854, iat@comune.vicenza.it.

Per visitare i siti compresi nel progetto Tiepolo250, che proseguirà per tutto il 2021, si potrà acquistare la “Christmas Pack Tiepolo 250” proposta in diverse tipologie di biglietti a prezzi scontati.

Il percorso tiepolesco raggiunge cinque siti: in centro storico a Vicenza, il Museo civico di Palazzo Chiericati conserva tre opere e Palazzo Barbaran Da Porto, sede del Palladio Museum, 7 affreschi. Sulla collina di San Bastiano, sempre in città, a Villa Valmarana ai Nani si possono ammirare 13 stanze interamente affrescate. Villa Zileri Motterle a Monteviale custodisce 12 affreschi nel corpo centrale, mentre Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore offre al visitatore un salone d’onore interamente affrescato con alcuni tra i più grandi dipinti di Tiepolo.

Biglietti singoli e pacchetti sono in vendita online sul sito www.tiepolo250.com e all’ufficio Iat di piazza Matteotti (0444320854, iat@comune.vicenza.it), grazie alla collaborazione del Consorzio Turistico Vicenza è. Per informazioni contattare il 35106784203 o scrivere a info@tiepolo250.com

Il Teatro comunale di Vicenza promuove una gift card del valore di 20, 35 o 50 euro, che potrà essere utilizzata per gli acquisti di biglietti e abbonamenti, per assistere agli spettacoli che andranno in scena nel nuovo anno, non appena l’attività dei Teatri potrà riprendere. La Tcvi Gift Card si può acquistare sul sito del Teatro www.tcvi.it e prevede anche un dono in più: i primi 100 acquirenti riceveranno in omaggio un panettoncino di Loison, Pasticceri dal 1938 e altri pensieri. Le bag natalizie, con la gift card e gli altri omaggi, acquistate online, potranno essere ritirate al Teatro comunale, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e 15 alle 18 (tranne nel periodo di chiusura dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021).