Città a misura di Natale, 360 aree sosta in più e Centrobus gratuiti

Ogni sabato e domenica e venerdì 8 dicembre, a partire dal 2 dicembre, per tutte le festività natalizie saranno a disposizione 360 posti auto in più in prossimità del centro storico. Inoltre, i tre parcheggi di interscambio della città comprensivi del servizio di Centrobus saranno gratuiti e funzioneranno con corse aggiuntive.

Lo hanno annunciato il sindaco Giacomo Possamai e l'assessore alla mobilità Cristiano Spiller.

«Trasporto pubblico e parcheggi sono oggetto della manovra che attueremo per le festività natalizie, un momento particolare in cui ci auguriamo che molte persone giungano in città a visitare il nostro centro storico con gli allestimenti luminosi, con i mercatini e con le tante proposte di intrattenimento oltre che per gli acquisiti - ha detto il sindaco Giacomo Possamai -. Per agevolare l'accesso in centro storico abbiamo pensato che fosse necessario aumentare la capacità di posti auto con l'inserimento di nuove aree di sosta e rendere gratuito il Centrobus per chi lascia l'auto nei tre parcheggi di interscambio, anch'essi gratuiti. Per la prima volta adottiamo una modalità che ci auguriamo possa incontrare il gradimento dei visitatori. Accanto a questo abbiamo voluto offrire l'estensione del servizio, anche in questo caso per il fine settimana, in collaborazione con Svt».

Con questa operazione cerchiamo di gestire aumenti della domanda con l'aumento dell'offerta - ha spiegato assessore alla mobilità Cristiano Spiller - La nostra soluzione è temporanea, circoscritta al periodo natalizio: nei weekend dal 2 dicembre al 7 gennaio e venerdì 8 dicembre saranno a disposizione 5 aree di sosta che normalmente sono chiuse al pubblico e che consentiranno di aumentare la disponibilità di 360 posti auto. Per giungere a questo risultato abbiamo valutato diverse aree sosta e abbiamo scelto quelle più adeguate, in funzione della distanza dal centro storico e della dimensione. Ringraziamo i soggetti coinvolti con cui stabiliremo convenzioni: il Conservatorio, l'Istituto comprensivo 6, L.R. Vicenza, e l'Università. I parcheggi saranno a tariffa che sarà la stessa delle aree di sosta a cui sono vicini.

Le aree di sosta aperte al pubblico in via eccezionale nel periodo delle festività dal 2 dicembre al 7 gennaio e venerdì 1 dicembre, sono quelle dell’ex scuola Giusti, accanto al Giardino Salvi (35 posti auto), dell'ex Gil con entrata da contra' della Piarda (30 posti auto), dell'ex campo di allenamento dello Stadio Menti (ad esclusione dell'8 dicembre, giorno in cui è in cui programma la partita di calcio dell' L.R. Vicenza), con 200 posti auto, il cortile interno della scuola Zanella in conta' Porta Padova (45 posti auto, chiuso il 16 dicembre) e il cortile del Conservatorio Pedrollo, in contra' San Domenico 35 B, con 50 posti auto (chiuso il 2 e 16 dicembre).

La sosta si pagherà utilizzando il parchimetro più vicino con le modalità previste dal gestore Gps.

«Parcheggi di interscambio e Centrobus gratuiti nel fine settimana anche nei giorni in cui il servizio non è previsto e che a tal fine verrà esteso: è questa l'ulteriore proposta parallela finanziata dal Comune - ha proseguito Spiller -. Solitamente infatti la linea 10 dal Park Stadio è l'unica attiva tutti i giorni, anche nel fine settimana, la linea 30, dal Park Cricoli, è attiva il sabato ma non la domenica, la linea 20 dal Mercato nuovo non è attiva il sabato e la domenica. Pertanto andremo ad integrare il servizio, aggiungendo corse della linea 30 la domenica pomeriggio e della linea 20 sabato e domenica pomeriggio».

Dal Park di interscambio Stadio si raggiunge gratuitamente il centro con la linea 10. Il sabato 2, 9, 16, 23, 30 dicembre e 6 gennaio il Centrobus è disponibile dalle 6.35 alle 20.35 con corse ogni 15 minuti. Venerdì 8 dicembre, domenica 10, 17, 24, 31 dicembre e 7 gennaio il Centrobus funzionerà dalle 9 alle 20.20 con corse ogni 24 minuti.

Dal Park di interscambio Mercato nuovo la linea 20 e la sosta saranno gratuite venerdì 8 dicembre, sabato 2, 9, 16, 23, 30 dicembre e 6 gennaio. Corse integrative sono previste domenica 10, 17, 24, 31 dicembre e 7 gennaio dalle 14.10 alle 20.10 con corse ogni 20 minuti.

Infine dal Park di interscambio Cricoli la linea 30 condurrà gratis in centro sabato 2, 9, 16, 23, 30 dicembre, dalle 6.45 alle 20.40 con corse ogni 20 minuti. Corse integrative: venerdì 8 dicembre, sabato 6 gennaio, domenica 10, 17, 24, 31 dicembre e 7 gennaio dalle 14.10 alle 20.10 con corse ogni 20 minuti.

Durante la settimana, ad esclusione dei giorni e orari in cui è prevista la promozione, saranno in vigore le consuete tariffe di parcheggio e Centrobus: 2,90 euro per viaggio di andata e ritorno nella stessa giornata