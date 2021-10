Cancro al seno, un nastro rosa per la ricerca

La Fondazione AIRC - per la Ricerca sul Cancro - al fine di sostenere i migliori scienziati italiani e di rafforzare l’opera di sensibilizzazione su tutto il territorio con l’illuminazione di tutti i principali monumenti in collaborazione con l’ANCI, promuove la distribuzione delle spillette Nastro Rosa in più di 200 farmacie di Federfarma, Farmacie Unite, La Farmacia, Agec, Valore Salute, CEF e Farvima, in 50 parafarmacie, centri di estetica o parrucchieri, nei 7 store Boscaini scarpe, in 11 Casa Shop e in altri esercizi aderenti ad ASCOM Verona, e grazie all’adesione alla campagna degli store Coin di Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Mestre, e delle boutique venete di Momonì a Verona (in Corso Santa Anastasia 10), Vicenza (Contra? Muscheria 16), Padova (Via San Fermo 27) e Treviso (Piazza dei Signori 25), dell’Hard Rock Caffè di Venezia e in tutti i punti vendita ALDI, che si sono schierati a fianco di AIRC Veneto Trentino Alto Adige per tenere alta l’attenzione della cittadinanza su alimentazione e corretti stili di vita, anche attraverso la proposta di propri gadget - rispettivamente una Mug in rosa, un portachiavi fashion, un piatto di alimenti salutari - e di ricco materiale informativo utile a fare prevenzione, curare l’alimentazione e gli stili di vita, comprendere quali sono i primi segnali di allarme che meritano un controllo medico.

Una cinquantina di giovani runners, inoltre, indosseranno il Nastro Rosa Airc sul pettorale della Venice Marathon domenica 24 ottobre per correre da fundraiser: un triatleta professionista, alcuni sportivi abitué della manifestazione e molti studenti universitari di Medicina, che in questi mesi hanno toccato con mano l’importanza della Ricerca e l’estrema necessità di non abbassare la guardia. Attraverso piattaforma Rete del Dono, https://www.retedeldono.it/it/progetti/fondazione-airc/oggicorroperairc-venice-marathon-2021-1 stanno già raccogliendo donazioni per la Ricerca AIRC tra amici e sostenitori.

Perché anche se - importantissimo traguardo - in 10 anni i progressi della ricerca hanno portato fino all’87% la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi e la cura del cancro al seno, ogni anno, in Italia, si ammalano ancora circa 55.000 donne - 1 su 8 nell’arco della vita - confermandosi come il tumore più diffuso nel genere femminile. Anche se ogni anno, si registrano 500 nuovi casi di tumore alla mammella tra gli uomini.

Nel 2021 Fondazione AIRC ha destinato complessivamente 14,3 milioni di euro a 156 progetti di ricerca e borse di studio in questo ambito. A sostegno del lavoro dei suoi ricercatori – di cui 50 in Veneto e 14 in Trentino Alto Adige – AIRC punta l’attenzione sulle forme più aggressive di tumori femminili, come il triplo negativo, che colpisce soprattutto in giovane età, e il carcinoma mammario metastatico, che riguarda circa 37.000 donne nel nostro Paese.