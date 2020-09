Musei civici ad ingresso gratuito, quasi 4 mila ingressi nel primo weekend

Ben 3.987 mila persone hanno scelto di visitare i Musei civici di Vicenza nel fine settimana appena trascorso, sfruttando in pieno l'iniziativa, voluta dal sindaco e dall'amministrazione comunale, di concedere l'ingresso gratuito fino a fine novembre.

"Siamo molto soddisfatti per questo ottimo risultato per la città che finalmente si riscopre viva e vitale – dichiara il sindaco –. I palazzi palladiani attraggono l'interesse dei visitatori e invitano a scoprire le collezioni artistiche, archeologiche e naturalistiche".

L'iniziativa, che ha preso il via sabato 12 e domenica 13 settembre e proseguirà per tutti i prossimi fine settimana fino al 29 novembre, consentirà di entrare gratuitamente in cinque siti culturali della città: quattro fanno parte dei Musei civici di Vicenza (Basilica palladiana, Palazzo Chiericati, Museo Naturalistico Archeologico e chiesa di Santa Corona); il quinto sito è il Palladio Museum gestito dal Cisa.

"Ci fa piacere constatare come l'iniziativa, che l'amministrazione ha pensato proprio per rivitalizzare il centro storico, abbia portato numerosi visitatori in città, molti dei quali hanno scelto anche di vedere il Teatro Olimpico, da sempre uno dei nostri gioielli più visitati, e unico sito che rimane a pagamento - spiega l'assessore alla Cultura -. Questo è un importante segnale: c'è desiderio di uscire, di vivere anche le città d'arte ed in particolare Vicenza, con un centro storico raccolto a misura d'uomo, che piace proprio perché accogliente e ricca di fascino, di cultura e di opere architettoniche frutto del genio di Andrea Palladio. Il tutto nel rispetto delle misure di sicurezza che tutelano dal Coronavirus".

I quattro siti museali del Comune di Vicenza coinvolti nell'iniziativa promozionale, a cui si aggiunge il Museo del Risorgimento e della Resistenza di Villa Guiccioli, con ingresso sempre gratuito, hanno registrato un totale di 2.937 ingressi. Tra tutti la più visitata è risultata la Basilica palladiana con 1.671 ingressi. Al Palladio Museum si sono recati 400 visitatori. Il Teatro Olimpico ha registrato 650 ingressi (biglietti a pagamento).