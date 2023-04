Musei civici, aperture straordinarie da Pasqua al 1° maggio

Nel periodo dal 7 aprile all'1 maggio, i musei civici rimarranno aperti durante le festività. Sono state infatti programmate aperture straordinarie il giorno di Pasqua, domenica 9 aprile, il giorno di Pasquetta, lunedì 10 aprile, lunedì 24 e martedì 25 aprile (Festa della Liberazione) e 1 maggio (Festa dei lavoratori).

Queste giornate si aggiungono al consueto orario di apertura di Teatro Olimpico, Museo civico di Palazzo Chiericati, Museo Naturalistico Archeologico e chiesa di Santa Corona (dal martedì alla domenica dalle 9 alle 17, ultimo ingresso 17.30); del Museo del Risorgimento e della Resistenza (dal 9 alle 13, ultima entrata 12.30 e dalle 14.15 alle 17, ultima entrata 16.30; ingresso gratuito); delle Gallerie di Palazzo Thiene aperte da giovedì a domenica dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso 17.30).

Mostre

Al Museo civico di Palazzo Chiericati è aperta, ad ingresso gratuito, la mostra “Gli amici della gaia gioventù. Arte e poesia a Vicenza dal 1930 al 1950” la cui chiusura era prevista il 25 aprile, ora prorogata al 24 settembre.

Al Museo Naturalistico Archeologico è in corso la mostra "Palafitte e piroghe del Lago di Fimon", compresa nel biglietto di ingresso al museo.

Alle Gallerie di Palazzo Thiene si può visitare la mostra fotografica "Blank generation - il punk di New York all'ombra del Palladio" di Roberta Bayley e Godlis, ad ingresso libero.

Basilica palladiana

Anche per la Basilica palladiana, dove è possibile la visita al monumento e alla mostra "I creatori dell’Egitto eterno", sono previste le stesse aperture straordinarie fissate per i musei civici: domenica 9 aprile, lunedì 10 aprile, lunedì 24 e martedì 25 aprile e 1 maggio.

La Basilica palladiana (monumento) si può visitare dal 7 aprile, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30).

Venerdì 7 aprile apre la terrazza della Basilica a cui si potrà accedere dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30). Ingresso compreso nel biglietto per la visita al monumento.

In Basilica palladiana si può visitare la mostra "I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone" aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17). Informazioni e biglietti: https://www.mostreinbasilica.it/it/

La visita alla mostra non comprende l'accesso alla terrazza.

Biglietti per i Musei civici

Ufficio Iat, Informazione accoglienza turistica, piazza Matteotti 12, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17.30; 0444320854,iat@comune.vicenza.it

Infopoint e biglietteria in Basilica palladiana, piazza dei Signori da martedì a domenica dalle 10 alle 18 (chiuso il lunedì; aperto lunedì 10 e 24 aprile, lunedì 1 maggio); 0444222855, iat@comune.vicenza.it

Informazioni: https://www.museicivicivicenza.it/it/