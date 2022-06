Muore improvvisamente Luigino Vascon, fu deputato della Lega per 10 anni

È scomparso domenica all'improvviso, a soli 65 anni, Luigino Vascon, ex assessore provinciale e deputato. Eletto per la prima volta nel 1996 con la Lega Nord, alle elezioni politiche del 2001 è stato rieletto deputato. Il presidente della Provincia di Vicenza Francesco Rucco lo ricorda così: “Luigino Vascon è stato un politico passionale, un leghista doc profondamente legato alla sua terra, il vicentino, che ha rappresentato a Roma e di cui a Roma ha portato le esigenze e le richieste.

Per 10 anni, da deputato, si è occupato di agricoltura, promuovendo le specificità dei prodotti e delle tradizioni vicentine. Un impegno che è poi proseguito in Provincia, come assessore all'agricoltura, dove si è speso molto per il recupero delle specie autoctone, come la mucca burlina e la pecora di foza, la valorizzazione dell'azienda agricola provinciale La Decima di Montecchio Precalcino, dove ha attivato corsi di formazione per casari e malgari, e dell'istituto di genetica e sperimentazione agraria Strampelli di Lonigo, presidio delle varietà cerealicole vicentine e venete e punto di riferimento per gli agricoltori. Erano anni in cui la Provincia faceva scuola in tutta Italia quanto a tutela e recupero delle colture autoctone , a biodiversità , a formazione agroalimentare e di certo una buona parte del merito è di Vascon, della sua tenacia, della caparbietà con cui sosteneva le sue idee e le trasformava in realtà.

La vita non gli ha fatto sconti, ha superato prove difficili con piglio deciso, con ironia e intelligenza. Le stesse qualità che hanno contraddistinto la sua carriera politica e che oggi voglio ricordare, come presidente della Provincia, con riconoscenza per ciò che ha fatto per la sua e nostra terra.”