Muore dopo un malore improvviso, due comunità in lutto per Gisella

Due comunità in lutto per Gisella Ricatti, 51enne dipendente del Comune di Carrè, morta dopo un malore improvviso venerdì al San Bortolo di Vicenza. La donna, residente ad Arsiero con il marito e i due figli, ha accusato un malore improvviso all'inizio della settimana, con un forte mal di testa. Trasferita al nosocomio berico, è stata sottoposto a due delicati interventi a livello cerebrale. Purtroppo per lei non c'è stato niente da fare.

"Abbiamo appreso con grande dolore che questa mattina ci ha lasciati Gisella Ricatti, dipendente del Comune di Carrè, che ha lavorato per 26 anni nell’ufficio segreteria e per questo è sempre stata di prezioso supporto all’operato di Sindaco, consiglio comunale, giunta e assessori - comunica una note del Comune di Carrè - Gisella è venuta a mancare improvvisamente. Fino all’ultimo si è adoperata nello svolgimento delle sue mansioni, per consentire al nostro Comune di offrire i suoi servizi alla cittadinanza. Ci mancheranno il suo garbo, la sua mitezza e la sua sensibilità. Desideriamo esprimerle il nostro sincero grazie e porgere le più sentite condoglianze ai familiari a nome della giunta, dei consiglieri comunali, del segretario e di tutti i colleghi di lavoro".

I funerali di Gisella si terranno martedì 19 settembre alle ore 14:30 ad Arsiero.