Danno erariale? Ava nella «bufera»

L'indagine per danno erariale che ha colpito i vertici della Alto vicentino ambiente, meglio nota come Ava, sta già scatenando le prime reazioni polemiche. Oggi 21 maggio il sindacato di base Usb ha diramato una nota di fuoco firmata dal segretario veneto Claudio Germano Raniero. Il quale punta l'indice sulla condotta disinvolta dei vertici soprattutto se messa a confronto con il «lavoro usurante e le paghe insufficienti» che invece gravano sui dipendenti.

LA BORDATA

Raniero nel suo dispaccio allarga poi la discussione al tema delle municipalizzate. Accusate di essersi ritagliate una eccessiva «autonomia». Aziende pubbliche che ormai hanno acquisito «troppo potere», visto che spesso si cuciono «ad personam... statuti e regolamenti, sottovalutati dai sindaci». Detto in altri termini Raniero si lamenta del fatto che il socio pubblico delle multiservizio ormai abbia pochissima voce in capitolo nel tutelare l'azionista ultimo di queste imprese cioè i cittadini. Si tratta di una accusa molto circostanziata anche se non è la prima volta che la Raniero esprime giudizi così duri.

In passato proprio il vertice di Ava era stato a più riprese bersagliato dagli strali della Usb. Il caso sta avendo molta eco sui media locali, mentre nel sottobosco della politica scledense già si parla di «bufera» visti i cinque indagati dalla Corte dei conti veneta per presunto danno erariale.

NEL MIRINO DEL SINDACO

La multiutility pubblica che cura il ciclo della igiene ambientale per i comuni dell'Alto vicentino peraltro in passato era stata presa di mira pure dal sindaco scledense Valter Orsi. Che si era lamentato del fatto che ai soggetti privati che conferivano all'inceneritore di Schio fosse praticata una tariffa troppo bassa. Mancati introiti che nell'ottica del funzionamento complessivo degli impianti si sarebbero de facto scaricati sulle tariffe della nettezza urbana applicata a cittadini e imprese. Più o meno è lo stesso addebito mosso ora dai militari della Guardia di finanza di Schio: è nella città laniera infatti che si trova il quartier generale di Ava (nel riquadro).

ECHI CASERTANI

Ad ogni modo Raniero è un fiume in piena e in tema di società multiservizio cita pure il caso della Czeta, una spa privata, ma con importantissime commesse pubbliche. Quest'ultima di recente è stata bersagliata da una interdittiva antimafia: tra l'altro, come scoperto da Vicenzatoday.it, nel suo consiglio di amministrazione figura l'ex comandante della Guardia di finanza del Veneto.

Poiché l'impresa è molto attiva in Campania la notizia ha fatto parecchio clamore specie nel Casertano. Anche in questo frangente Raniero non le manda a dire. «La Czeta - scrive il dirigente sindacale - azienda privata che lavora in appalto» per molti soggetti riferibili ad enti pubblici, per l'appunto, «è stata colpita da una interdittiva anti-mafia». Si tratta di affidamenti «che fanno risparmiare» le aziende pubbliche per via dei «bassi salari di chi lavora in queste società», risparmi che però, così stando le cose, «rischiano di finire nelle tasche della criminalità» organizzata.