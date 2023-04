«Fotografare l'arte», al via la kermesse dell'Alto vicentino nel segno del Cfs

«Fotografare l'arte» è il nome scelto per una iniziativa curata dal Circolo fotografico scledense, meglio noto come Cfs. Più nel dettaglio si tratta di una mostra che a partire da oggi 29 aprile riempirà lo spazio Shed di via Pasubio a Schio «con oltre quattrocento scatti». La novità è stata annunciata stamani in una nota diramata dallo stesso Cfs. Si tratta di scatti che affrontano il tema della fotografia dell'opera d'arte. L'esposizione del Circolo fotografico scledense sarà visitabile fino al 21 maggio: i dettagli peraltro sono già presenti sul portale del Cfs che dedica alla mostra una sezione ad hoc.

«Dalle arti visive alla musica, dalla danza al teatro» il racconto per immagini cui dà vita il Cfs, spiegano gli organizzatori, «mette in risalto il rapporto tra l'arte e la sua rappresentazione nonché quello tra l'artista e la sua creazione». Per gli stessi organizzatori questo costituisce uno degli aspetti cruciali dell'iniziativa che per di più si occupa anche delle opere d'arte del territorio. In questo senso si passa dalla sezione dei musei civici bassanesi dedicati al Canova a quella, per esempio delle maschere di Malo. Gli organizzatori hanno altresì dato spazio al cosiddetto portfolio di alcuni artisti di grande spessore come Pino Guzzonato, Giancarlo Scapin (la cui Porta della luce decora piazza Falcone e Borsellino) fino a Marco Martalar, le cui sculture di legni schiantati si ergono sui boschi distrutti dalla tempesta Vaia.

Nell'ambito dell'esposizione, fanno sapere gli organizzatori, sono altresì previsti «anche tre incontri di approfondimento»: il 5 maggio con «I manufatti artistici dell'Expo 2015»; il 12 maggio con la proiezione «Fotografare l'arte» e il 19 maggio con «Fotografare la fotografia». Gli incontri si terranno al Lanificio Conte in via Pasubio 99.