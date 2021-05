Comune a lutto, si è spento Vittorio Ghiotto: il cordoglio del sindaco Beltrame

L’amministrazione comunale di Brendola ricorda Vittorio Ghiotto, venuto a mancare qualche giorno fa.

"Vittorio è stato consigliere di maggioranza e capogruppo della stessa dal 2008 al 2013 - ricorda il sindaco Bruno Beltrame - Dal 2006 al 2008 fu anche consigliere in minoranza. Uomo forte, solare, sempre disponibile, guardava alla vita e all’amministrazione sempre con positività. Cercava sempre una soluzione a tutti i problemi, anche a quelli più complessi".

"Famiglia, amicizia, aiuto per gli altri e amore per la comunità era i princìpi che lo contraddistinguevano - continua - ma Vittorio era soprattutto un uomo saggio che cercava sempre di trovare una soluzione a tutto con pacatezza e mediazione. Era molto legato, poi, ai nostri giovani, che sosteneva costantemente nella vita politica-amministrativa del nostro gruppo”.

E poi Beltrame si lascia a un ricordo ancora più personale: “Vittorio ha iniziato a fare politica amministrativa con me nel 1998, quando ero un giovane e posso dire con orgoglio che io, come molti altri giovani del nostro gruppo, siamo oggi qui grazie ai suoi insegnamenti e incoraggiamenti. Purtroppo, una malattia lenta ma inesorabile l’ha portato via, ma non ha portato via il suo ricordo e suoi importanti insegnamenti. Ed anche per questi insegnamenti agli amici dell’Amministrazione comunale rimarrà un ricordo positivo e indelebile. Fino agli ultimi giorni si è sempre tenuto informato sulla vita amministrativa di Brendola, paese che ha sempre amato”.

L’ultimo saluto all’ex amministratore comunale sarà martedì 4 maggio alle ore 10, nella Chiesa di San Michele.