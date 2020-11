Lutto nella politica, è morto Remo Sernagiotto: il cordoglio del presidente Zaia

Dopo giorni appesi ad un filo, domenica pomeriggio si è spento Remo Sernagiotto, già assessore regionale ed ex europarlamentare, punto di riferimento della politica veneta. Sernagiotto, 65 anni, è morto all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove si trovava ricoverato da lunedì nel reparto di Terapia intensiva dopo un arresto cardiaco che lo aveva colpito lunedì mattina.

Eletto in Consiglio regionale dove era poi rimasto ininterrottamente sino al 2010, quando, una volta rieletto, era stato poi nominato assessore con la delega al Sociale da parte del presidente Zaia. Nel 2014 aveva lasciato la Regione per l'europarlamento. Ripresentatosi nel 2019, sempre alle europee, questa volta per la lista di Fratelli d'Italia, non era stato però rieletto.

"Abbiamo sperato per giorni, e in questo momento prima di tutto si resta sgomenti - ha dichiarato il presidente della Regione Luca Zaia - Ho condiviso con lui un percorso importante in Regione, e di Remo mi ricordo prima di tutto il sorriso, la positività, la voglia di fare. Era un concentrato di energia".