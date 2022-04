Calcio in lutto, è morto Pietro Borriero "Piegora"

Sullo sfondo dell'epigrafe la foto di squadra della sua LaneRossi. Pietro Borriero, meglio conosciuto come ‘Piero Piegora’, si è spento all'età di 93 anni lasciando nel dolore la moglie Maria Teresa, i figli Carla e Giambattista e gli amati nipoti e pronipoti.

Indimenticabile portiere del glorioso Taurus alle Rondinelle del Piovene, per poi passare al LaneRossi Schio e alla Marzotto di Valdagno. Dopo un passaggio ad Alessandria nei primi anni cinquanta tornò a giocare in terra berica dove vestì la maglia Lanerossi Vicenza per poi passare alla Ferderconsorzi Roma e al Belluno dove concluse la sua carriera di giocatore.

Giovedì, alle 10 nella chiesa parrocchiale di Cogollo del Cengio, sarà dato l'ultimo saluto al portiere biancorosso .