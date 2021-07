É padre Pasquale di Pietro, cittadino benemerito di Vicenza

Nella mattinata di giovedì è venuto a mancare don Pasquale Di Pietro rettore della chiesa di San Gaetano in corso Palladio, a Vicenza. La sua salute negli ultimi tempi si era indebolita abbastanza rapidamente fino alla scomparsa all'età di 99 anni.

Ordinato sacerdote nel 1947 è stato membro del Consiglio Generale per gli Affari Economici (1992) ed Economo Generale (1998), nonché Superiore Provinciale dei Teatini in Italia. Dal 1948 svolse la sua attività pastorale nella chiesa di San Cayetano a Vicenza.

La celebrazione funebre sarà sabato 17 luglio alle ore 10.30 nella Cattedrale di Vicenza in diretta su Radio Oreb e sul canale Youtube della Diocesi di Vicenza.

"Una persona stimata e che per molti anni si è dedicata alla crescita della comunità con dedizione, passione - dichiara il sindaco Francesco Rucco - Desidero esprimere il cordoglio dell'amministrazione comunale e mio personale per la scomparsa di padre Pasquale Di Pietro rettore della chiesa di San Gaetano in corso Palladio, molto noto per i numerosi ruoli che ha ricoperto esprimendo le sue competenze in vari ambiti, sempre a servizio del prossimo. Molti ricorderanno la sua voce a Radio Oreb e la presenza in qualità di cappellano del Lanerossi Vicenza. Ha anche ricevuto la medaglia d'oro come cittadino benemerito nel 2002 dall'ex sindaco Enrico Hüllweck".