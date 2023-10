Morto lo sculture Natalino Andolfatto, fece conoscere al mondo l'arte povera degli scalpellini

A Natale avrebbe compiuto 90 anni. È scomparso lo scultore vicentino Natalino Andolfatto, nato a Pove del Grappa nel 1933, che portò a Parigi l'arte povera degli scalpellini della sua terra. Avvicinatosi alla scultura all'età di dodici anni, dopo la gavetta come scalpellino presso vari studi a Bassano, si trasferì nella capitale francese nel 1951 e nel 1960 inizia a lavorare nello studio dello scultore Ossip Zadkine.

Sono degli anni '60 le sue prime esposizioni in Francia e nel 1965 partecipa alla IV Biennale di Parigi. L'anno successivo si tiene la sua prima personale alla galleria Lucien Durand e nel 1968 viene premiato alla Biennale di Bratislava, in Cecoslovacchia. È invece del 1979 la personale alla Basilica Palladiana di Vicenza mentre nel 2001 gli viene dedicata un'ampia antologica nel chiostro del Museo civico di Bassano del Grappa. E la città del Grappa gli consegna, nel 2014, il Premio Cultura Città di Bassano.

“Apprendiamo con dolore la notizia della scomparsa di Natalino Andolfatto - è il commento del sindaco di Bassano Elena Pavan - uno scultore che ha dato lustro e risalto alla nostra città facendo apprezzare le sue opere in tutto il mondo. Nato a Pove del Grappa, ma da tempo cittadino bassanese, non si contano le sue esposizioni, le collezioni e le partecipazioni ai concorsi più prestigiosi in ambito internazionale tra gli anni ’60 e l’inizio del nuovo millennio, così come le opere dal tratto inconfondibile ancora presenti in luoghi pubblici, in Italia e all’estero. Nel corso degli anni ha coltivato con Bassano del Grappa un legame sempre più profondo, e la città lo ha celebrato dedicandogli dapprima una mostra antologica nel chiostro del Museo civico e a Palazzo Agostinelli, tra il 2001 e il 2002, fino all’assegnazione il Premio cultura Città di Bassano nel 2014. Natalino continuerà a vivere attraverso le sue opere, tra le quali ricordo la fontana di piazzale Cadorna”.