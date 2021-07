Medico stroncato da malore in Grecia, lunedì l'ultimo saluto

É stato riferimento in ambito sanitario per migliaia di vicentini. Si è spento all'età di 68 anni

Lunedì 19 luglio, alle 10, nella chiesa centrale di Santorso, sarà celebrato il funerale del dottor Konstadinos “Kostas” Koprantzelas morto a seguito di malore nella serata di sabato 10 luglio, mentre si trovava in vacanza in Grecia con la moglie.

L'uomo, 68enne di orgine greca, era prossimo alla pensione dopo aver dedicato la sua vita come professionista del settore sanitario. In molti infatti lo ricordano per essere stato medico di base di migliaia di utenti dell'Altovicentino.