Stroncato dalla malattia a soli 33 anni, Rosà piange "Nik"

Morire a soli 33 anni, un dolore troppo grande da accettare. Nikoll Trieshi meglio conosciuto come “Nik“ o "Nichu" non ce l'ha fatta e nel fiore dei suoi anni è stato vinto da un male incurabile. Il giovane viveva in località San Pietro a Rosà e lascia nel dolore i genitori Rocco e Regina, e i due fratelli Sergio e Tom.

Le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente e nell'ultimo periodo era stato ricoverato all'Hospice Casa Gerosa a Bassano del Grappa.

Sabato, l'ultimo saluto a Nikoll Trieshi nella chiesa parrocchiale San Pietro Apostolo di Rosà, alle 10.