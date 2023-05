Addio a Luciano Parolin, era la memoria storica di Vicenza

Si è spento improvvisamente a 80 anni Luciano Parolin, detto "Cianeto", "Lucky" per gli amici. Insegnante e grande studioso della storia di Vicenza, narrata in tanti libri. Era la memoria storica della città, da lui descritta con amore e la cura di un artigiano e con una ricerca dettagliata e minuziosa tra documenti, carte e mappe antiche. Mastodontico, in questo senso, il lavoro certosino fatto sui toponimi della città di Vicenza, raccolto in tre volumi dal titolo “Toponimi vicentini", la sua pubblicazione più famosa, dedicata ai nomi delle vie del capoluogo berico.

Parolin era nato a Posina il 14 dicembre del 1942 e si era diplomato all'Istituto Rossi. Ha insegnato in diverse scuole della città, ma anche a Venezia e a Treviso. Il 2 giugno del 2021 era stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica per "Servizi resi alla nazione".

Moltissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore sui social per una figura indimenticabile, una vera e propria "istituzione" della città di Vicenza. "Quando ti accompagni in un cammino con qualche persona, non guardare da dove viene, ma cerca di sapere dove va", era una delle sue citazione preferite.