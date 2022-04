La sanità veneta piange la scomparsa del prof Giuseppe La Greca

“È scomparso un professionista a cui la sanità veneta, e quella berica in particolare, deve molto". Così il presidente della Regione del Veneto, esprime il suo cordoglio per la scomparsa del professor Giuseppe La Greca, nefrologo, primario a Vicenza dal 1968 al 2002.

"Per il suo contributo e per la dedizione che ha saputo esprimere in tanti anni di attività è un vero esempio che merita di essere ricordato come uno degli artefici dell’eccellenza che oggi caratterizza la Nefrologia e la chirurgia trapiantistica nella nostra Regione”, sottolinea Zaia

“Un primariato di oltre trent’anni come il suo – aggiunge il governatore – significa aver guidato con successo il centro di nefrologia vicentino in un periodo di grande evoluzione medico-scientifica. Fu lui, infatti, uno dei protagonisti del primo trapianto di rene a Vicenza nel 1988 e di altre affermazioni che hanno portato il nostro modello sanitario all’attuale livello qualitativo. Esprimo le mie condoglianze ai familiari e a lui invio un pensiero”.