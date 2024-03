È morto frate Innocenzo Fiorio "punto di riferimento per tanti thienesi"

Nei giorni scorsi è venuto a mancare frate Innocenzo Fiorio, "il volto più emblematico della festa del Ringraziamento e un punto di riferimento per tanti thienesi. Caro fra Innocenzo ad-Dio”, così viene descritto dalla Parrocchia di Santa Maria dell’Olmo a Thiene. Frate capuccino, è morto all'età di 84 anni.

La notizia della sua scomparsa ha preso fatto il giro della rete dove in molti l'hanno voluto ricordare: "Mi ricorderò delle " tabacade ", come con fra Andrea, e dele tonaghe..." scrive un utente, "Pace e bene caro fra Innocenzo e grazie per le tabaccate che offrivi a tutti... ancora ricordo quel tuo profumare di tabacco e limone... RIP e veglia su tutti noi.". E ancora: "A quanti l'hanno conosciuto lascia un caro ricordo ed esempio di vita vissuta nella serenità, letizia e cordialità con tutti".

La Santa messa esequiale è fissata per giovedì 21 marzo, alle 15, nel Santuario della Madonna dell'Olmo, a Thiene. La salma riposerà poi nel cimitero comunale di Thiene.