Chiesa in lutto, è morto don Lucio Dalla Fontana: vinto dalla malattia a soli 60 anni

Sabato pomeriggio, all’ospedale civile di Frascati (Roma) dove era stato ricoverato nella mattinata, è spirato don Lucio Dalla Fontana. Da circa un anno don Lucio viveva al Centro dei Sacerdoti Focolarini a Grottaferrata (Roma) perché, su richiesta dell’Opera di Maria-Movimento dei Focolari e con il parere favorevole del vescovo Pizziolo, aveva assunto con i presbiteri appartenenti al Movimento dei Focolari (l’associazione di preti e laici fondata da Chiara Lubich e diffusa in tutto il mondo) l’incarico di sostenere e diffondere la spiritualità dei focolarini. Nonostante questo impegno, però, don Lucio ha tenuto fino allo scorso febbraio il corso di ecclesiologia alla scuola di formazione teologica nella sede di Vittorio Veneto.

Successivamente, nel mese di marzo, è purtroppo arrivata la scoperta di una forma di diabete molto aggressiva e di lì a poco è sopraggiunta prima una complicazione dei reni e poi del fegato. Sempre d’accordo con il vescovo Corrado, aveva in programma per il mese di settembre un riavvicinamento in diocesi per provvedere alle cure necessarie e per valutare la possibilità di un trapianto. Nei giorni scorsi però, in modo del tutto imprevisto, le sue condizioni di salute sono precipitate e, dopo un breve ricovero in ospedale, don Lucio è deceduto a soli 60 anni.

Nato a Thiene nel 1959, era stato ordinato prete a Tarzo (Trento) nel 1986, mentre dal 2001 al 2009 era stato missionario fra gli emigrati italiani in Germania nelle comunità di Francoforte e di Bad Homburg e poi arciprete-parroco di San Polo e parroco di Rai dal 2009 al 2019, oltre che per alcuni anni amministratore parrocchiale di Tezze di Piave (Treviso). Le date della veglia e dei funerali devono ancora essere fissate.

fonte: Trevisotoday