Il mondo del calcio piange la scomparsa di Dario Battaggia

Ex calciatore e fedelissimo tifoso dello Schio basket femminile si è spento all'età di 77 anni Dario Battaggia. La sua carriera calcistica, nel ruolo di centravanti, era partita nel Concordia, quindi Robur Thiene, Zanè, per poi trasferisti nell'allora quarta serie a Trento e Merano e anche in Sicilia nella squadra di Enna.

Dario Battaggia lascia la moglie Maria e i figli Marco, Luca e Matteo. Il funerale sarà venerdì 1° aprile, alle 10.30, nel duomo di San Pietro, a Schio.

La società calcistica Thiene 1908 ha voluto ricordare l'amico in un post.