È morto il professor Bonaventura Ruperti, "il profeta del Giappone"

Si è spento nel pomeriggio del 5 gennaio, a 62 anni, Bonaventura Ruperti, professore ordinario di lingua e letteratura giapponese dell'università Ca’ Foscari. Era nato a Vicenza ma la sua vita professionale e umana è stata da sempre legata all'ateneo veneziano, come testimoniato dal fortissimo affetto attorno alla figura del docente, sia da parte degli studenti che dei colleghi.

Tale e vasta era la conoscenza della cultura del Sol Levante, che veniva chiamato scherzosamente "il profeta del Giappone". Ha coltivato per anni la sua grande passione per il teatro giapponese, fino a diventare, con le sue oltre 100 pubblicazioni, tra cui 7 monografie, uno studioso di indiscusso livello e di grande prestigio internazionale, stimato anche dai più rinomati maestri delle arti performative giapponesi. Un apprezzamento attestato anche dai premi ricevuti dal ministero degli affari esteri del Giappone: nel 2017 l’onorificenza per i meriti nella promozione della cultura giapponese in Italia, e nel 2020 il conferimento dell’Ordine del Sol Levante Raggi in Oro con Nastro.

Così l'ateneo descrive Ruperti: «Un forte senso delle istituzioni, il rigore e l’onestà intellettuale che lo distinguevano, lo hanno sempre motivato a spendersi a tutti i livelli, nelle molte cariche che ha rivestito sin dal suo ingresso a Ca’ Foscari nel 1992, portando la nipponistica veneziana a crescere e ad acquisire il prestigio internazionale oggi testimoniato anche dai suoi tanti allievi nel mondo».

Ca’ Foscari lo ricorda attraverso le parole delle studiose e degli studiosi del dipartimento di studi sull’Asia e l’Africa Mediterranea: «Sempre generoso, sensibile e capace di ascoltare, pronto ad aiutare in ogni situazione, donava il suo allegro sorriso, spronando tutti a superare qualsiasi difficoltà. Le collaboratrici ed esperte linguistiche lo ricordano con affetto e riconoscenza per la sua costante fiducia nel loro lavoro, facendo propria la sua profonda convinzione che le scienze umane contribuiscono alla pace. Come uomo di pace ed armonia, rimarrà per loro un esempio da seguire concretamente nell’agire quotidiano. Riusciva a trasmettere la sua raffinata passione ai suoi studenti e studentesse, che guidava nell’apprendimento della lingua sin dal primo anno, sempre corrisposto, tanto da essere coinvolto in molte delle loro attività. Contagiava tutti con il suo amore gioioso per la vita, la bellezza e le arti».

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, si unisce così al dolore per la scomparsa: «Con il professor Ruperti perdiamo uno straordinario interprete della cultura universale, quella che non conosce confini e può portare uno studioso veneto a diventare uno dei massimi esperti mondiali di civiltà e arti del Giappone. Più di cento pubblicazioni, sette monografie, una vita dedicata a studiare, capire, insegnare una delle culture più complesse e lontane da noi, testimoniano di una figura di spicco di livello mondiale. Un testimone anche dell’internazionalità della nostra università veneziana che, in linea con la storia della città, sa sempre guardare al mondo».