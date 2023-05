Avvocato e papà di due figlie muore a soli 48 anni

La famiglia, gli amici, i compagni di avventura in Consiglio comunale a Bressanvido. Un'intera comunità è stata travolta dal dolore per la morte prematura dell'avvocato Pier Luigi Ponso, 48enne, papà di due bimbe, ex assessore comunale, morto venerdì scorso all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Lascia la moglie Laura e le figlie Anna e Agnese.

"Siamo vicini e ci stringiamo nel dolore della moglie Laura, le figlie Anna e Agnese, ed a tutta la famiglia Ponso. Da parte del Sindaco e di tutta l'Amministrazione comunale le più sentite condoglianze", scrive il sindaco Luca Franzè.

L'ultimo saluto all'avvocato Ponso sarà mercoledì 17 maggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Bressanvido.