Vicenza piange la scomparsa del giurista Gianni Cristofari: "collega stimato"

"Un uomo buono, un collega stimato, un cittadino che ha sempre sentito il bisogno di impegnarsi per la nostra città”, con queste parole il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ricorda l'avvocato Gianni Cristofari, prematuramente scomparso nella notte per una malattia, primo difensore civico di Vicenza, ex consigliere comunale ed ex vice presidente di Ipab.

“Di lui - aggiunge il sindaco - ho sempre apprezzato l'onestà intellettuale e il desiderio di operare per il bene pubblico, fin da quando impersonò il ruolo di primo difensore civico della città, figura totalmente nuova per la nostra realtà, apripista per temi divenuti poi fondamentali, come la partecipazione, la trasparenza, il civismo”.

“A nome dell'Amministrazione comunale porgo le condoglianze alla moglie Annalisa e ai figli Gianmarco e Sofia”.

Nato a Vicenza il 9 giugno 1958, si è diplomato al Liceo Scientifico P. Lioy. Ha quindi conseguito la laurea in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Ferrara nel 1985. Dal 1994 al 1999 è stato difensore civile del Comune di Vicenza. Dal 2003 al 2008 è stato consigliere comunale. E' Consigliere di amministrazione dell'IPAB di Vicenza. Presidente del Comitato di Garanzia del Comune di Vicenza (nell'ambito dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti). Dopo un'esperienza di insegnante, ha esercitato ininterrottamente dal 1985 a Vicenza. Cassazionista dal 2006. Fu tra i fondatori dell'associazione dei Giuristi democratici di Vicenza.



Si occupava di diritto civile; in particolare di diritto del lavoro, diritto di famiglia, successioni, divisioni, contratti, recupero crediti, responsabilità civile (risarcimento dei danni da sinistri stradali, da malpratica medica).