Addio a Vladimiro Riva, figura iconica per la città di Vicenza: "Il vero artefice del rilancio della città a livello turistico"

È morto il fondatore e, successivamente, consigliere delegato del consorzio di promozione turistica "Vicenza è". Vladimiro Riva, figura iconica della città di Vicenza, se n'è andato a 78 anni dopo una lunga lotta contro la malattia che l'aveva colpito. È stato in prima fila nel candidare la Basilica Palladiana a Monumento nazionale ha dedicato gran parte della sua vita al rilancio della città dal punto di vista culturale e turistico. "Con Vladimiro Riva se ne va un protagonista della storia politica e culturale vicentina. Riva è stato il vero artefice del rilancio di Vicenza e provincia a livello turistico, quale meta di rilevantissimo interesse culturale per i turisti italiani e stranieri. Lo ha fatto grazie a una delle sue più brillanti intuizioni: creare un consorzio “ad hoc” per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze del territorio vicentino in campo architettonico, culturale, storico ed enogastronomico", ha dichiarato il sindaco Giacomo Possamai.

Negli ultimi mesi Vladimiro Riva si era fortemente speso per promuovere la candidatura del Teatro Olimpico a monumento nazionale. “La sua scomparsa interrompe una vita che ancora poteva dare molto al turismo e alla promozione delle sue terre e anche del nostro intero territorio regionale. Ricordo anche il suo fondamentale impegno per la Vicenza Film Commission che tanto ha contribuito a rendere Vicenza la città maggiormente performante a livello filmico insieme a Venezia e che ha portato le bellezze delle ville palladiane nei cinema di tutto il mondo. Ora che è mancato, di lui rimarranno questi bellissimi ricordi di cui gli siamo grati: esprimo il cordoglio della Regione del Veneto e la mia vicinanza ai familiari e a quelli, tanti, che gli hanno voluto bene”, ha aggiunto il presidente del Veneto Luca Zaia.