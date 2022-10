Lutto al Bo, è morto lo scienziato Tullio Pozzan

E'morto il professor Tullio Pozzan. Lutto all'Università di Padova, per cui il 73enne aveva scoperto il sistema di comunicazione fra le cellule grazie ai livelli di calcio presenti. Uno studio che accelerò la sua fama nel mondo, portandolo a condurre ricerche con Roger Y.Tsien (Nobel per la Chimica 2009) e ad entrare nel 2018 nella Royal Society di Londra. Pozzan è stato professore ordinario di Patologia generale all'Università degli Studi di Padova dal 1986, mentre dal 1992 al 2003 è stato poi direttore del Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e in seguito direttore dell’Istituto Cnr di Neuroscienze. Pozzan era nato a Venezia e residente a Mestre, e faceva parte di una famiglia di medici, a partire dal nonno Tullio di cui portava il nome e poi gli zii, i fratelli e la moglie Carla, che non lo ha mai lasciato durante il periodo della malattia.

E' stato anche membro dei Lincei e dell’Accademia di Scienza degli Stati Uniti. A ricordarlo l'ex Rettore Rosario Rizzuto, che ne è stato prima allievo e poi collega: «Era immenso. A parte il mio dolore personale, l’Italia intera perde un grandissimo scienziato. Uno studioso eccezionale, noto in tutto il mondo». Pozzan è stato tra i promotori del Nuovo Master in Biotecnologie per l’Impresa al Cuoa di Altavilla