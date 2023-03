Morte Tommaso Fabris, mondo del basket a lutto: sui campi un minuto di silenzio

Famiglia, basket, scuola, intere comunità incredule e sgomente davanti alla notizia della morte improvvisa di Tommaso Fabris, colpito da forma di meningite molto aggressiva. Una morte improvvisa di cui nessuno si da pace.

I primi ad esprimere la propria vicinanza alla famiglia del 17enne di Tezze sul Brenta sono stati i compagni di squadra del The Team di Riese Pio X, i compagni di scuola del liceo "Da Ponte" di Bassano del Grappa e la grande famiglia del basket. E ancora, il sindaco e l'Amministrazione comunale di Tezze.

Il mondo del basket è sotto schock. Il comitato regionale veneto della Federazione Pallacanestro (Fip) hanno lasicato un messaggio alla famiglia di Tommaso: "a mamma Emanuela, papà Christian e al fratello Alessio (anche lui giocatore di basket), giunga l’abbraccio fraterno del popolo del basket regionale in questo momento dove non possiamo lasciare spazio che alle lacrime. Condoglianze alle società coinvolte, ai compagni di squadra, agli amici e a tutti coloro che porteranno per sempre il ricordo di Tommaso nel cuore”.

Il presidente Nardi ha inoltre disposto “su tutti i campi e in tutte le categorie un minuto di raccoglimento per ricordare Tommaso nelle gare che si disputeranno fino al prossimo weekend ”.

L’Ulss 2, che ha avviato la profilassi sui contatti stretti della provincia di Treviso con il quale Tommaso era stato a contatto, 22 persone (staff e compagni di squadra) è stata proposta la vaccinazione contro il meningococco B. Anche l’Ulss 7 Pedemontana, aveva avviato il tracciamento di tutti i contatti avuti dal ragazzo negli ultimi 10 giorni di vita, per un totale di 265 persone.

Ancora non è stata resa nota la data dei funerali.