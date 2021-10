Lutto nel mondo della politica, muore improvvisamente il sindaco Mirella Cogo

Lutto nel mondo della politica e sopratutto per la comunità di Schiavon. Il sindaco del paese, Mirella Cogo, è mancata improvvisamente all'età di 70 anni. La notizia è arrivata nella mattinata di martedì. Cogo era alla guida del suo paese da più di 12 anni. Nel 2019 era infatti stata eletta per il suo terzo mandato.

A quanto risulta il primo cittadino aveva dei problemi di salute, insorti recentemente, dei quali era a conoscenza solo la famiglia. Lunedì sera Mirella avrebbe dovuto partecipare, da remoto, a una seduta del consiglio comunale e, solo poche ore prima, la figlia aveva avvisato alcuni colleghi di giunta che la madre non poteva essere presente perché non si sentiva bene. In seguito è arrivato il ricovero ospedaliero e poi il decesso nel corso della notte.

Moltissimi i messaggi di cordoglio, sui social, dei cittadini di Schiavon. Anche la politica vicentina si è stretta attorno ai famigliari - il marito Graziano e i due figli - e alla comunità del paese.