Morte Michele Merlo, parenti e amici per l'ultimo saluto a Bologna

Bologna saluta per l'ultima volta Michele Merlo, l'ex cantante di Amici morto all'età di 28 anni dopo essere stato vittima di una emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante. Oggi, mercoledì 16 gugno, in Certosa a Bologna è stata aperta la camera ardente, alla quale hanno presenziato, oltre ai genitori dell'artista, anche amici e fan.

Presente anche la cantante Emma Marrone, molto legata a 'Mike Bird', che davanti ai cronisti ha scelto il silenzio. Proprio lei aveva dedicato gli ultimi concerti alll'ex allievo di Amici, sperando potesse riprendersi dopo il ricovero in rianimazione.

Oggi è il giorno della commozione e del cordoglio. Le indagini su quanto accaduto al pronto soccorso di Vergato prima e durante i soccorsi per il trasporto all'ospedale Maggiore poi, quando Michele ha accusato il malore, sono in controluce. Ci sarà tempo per chiarire i fatti, come ha chiesto la famiglia, dando mandato ai legali. E la Procura felsinea è già al lavoro.

Oggi il pensiero è tutto per Michele. Palpabile l'affetto. In diversi stamane sono arrivati anche solo per portare un fiore. 'Aquilone' e altri brani di Merlo riecheggiano in diffusione nella camera. Michele sembra non essere mai andato via.